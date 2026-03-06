Carregador de parede com 2 portas, USB-C e USB-A

Carregue seu computador portátil e os dispositivos mais recentes por meio da porta USB-C. Suporte a módulos de carregamento QC 4+ e PD 3.0 para minimizar o tempo de carregamento. Com a porta USB-A, carregue outros dispositivos simultaneamente. Disponível com plugues destacáveis EU, UK e AU.