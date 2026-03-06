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Carregador de parede

DLP2682CW/00

Carregador de parede com 2 portas, USB-C e USB-A

Carregue seu computador portátil e os dispositivos mais recentes por meio da porta USB-C. Suporte a módulos de carregamento QC 4+ e PD 3.0 para minimizar o tempo de carregamento. Com a porta USB-A, carregue outros dispositivos simultaneamente. Disponível com plugues destacáveis EU, UK e AU.

Ver todos os benefícios

65 W com QC 4+ e PD 3.0

Carregador de parede com 2 portas, USB-C e USB-A

  • Portas de carregamento USB A e USB C

  • Fornecimento de energia

  • QC 4+

  • PPS

Porta USB-C compatível com PD

O USB-C é o conector de carregamento mais recente, atualmente adotado por dispositivos móveis, como telemóveis, câmaras e tablets. A tecnologia PD (Power Delivery) vem estabelecer a norma USB para fornecimento de energia, para obter mais potência e um carregamento mais rápido.

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente

Carregador de parede com tecnologia GaN

Os carregadores de parede que adotam a tecnologia GaN (nitrato de gálio) utilizam menos componentes elétricos e apresentam um desempenho térmico superior. Os carregadores compactos fornecem uma potência maior com tempos de carregamento mais rápidos. Este aumento de potência permite fornecer energia a computadores portáteis modernos com uma ligação USB-C.

Especificações técnicas

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