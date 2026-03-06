DLP2682CW/00
Carregador de parede com 2 portas, USB-C e USB-A
Carregue seu computador portátil e os dispositivos mais recentes por meio da porta USB-C. Suporte a módulos de carregamento QC 4+ e PD 3.0 para minimizar o tempo de carregamento. Com a porta USB-A, carregue outros dispositivos simultaneamente. Disponível com plugues destacáveis EU, UK e AU.
Portas de carregamento USB A e USB C
Fornecimento de energia
QC 4+
PPS
O USB-C é o conector de carregamento mais recente, atualmente adotado por dispositivos móveis, como telemóveis, câmaras e tablets. A tecnologia PD (Power Delivery) vem estabelecer a norma USB para fornecimento de energia, para obter mais potência e um carregamento mais rápido.
Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente
Os carregadores de parede que adotam a tecnologia GaN (nitrato de gálio) utilizam menos componentes elétricos e apresentam um desempenho térmico superior. Os carregadores compactos fornecem uma potência maior com tempos de carregamento mais rápidos. Este aumento de potência permite fornecer energia a computadores portáteis modernos com uma ligação USB-C.
Críticas