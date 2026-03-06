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Descontinuado

Carregador USB para viagem

DLP2621T/00

Carregador de parede para viagem com portas 1C 1A

Ideal para viagens, com quatro conectores intercambiáveis e bolsa. Carregue seus mais novos dispositivos pela porta USB-C compatível com PD para otimizar o resultado e reduzir o tempo de carregamento. Use também a porta USB-A para carregar outros dispositivos simultaneamente.

Ver todos os benefícios

Saída de 30W com Power Delivery

Carregador de parede para viagem com portas 1C 1A

  • Saída de 30 W

  • Fornecimento de energia

2 portas USB carregam dois dispositivos ao mesmo tempo

2 portas USB carregam dois dispositivos ao mesmo tempo

Compatível com tablets, smartphones e a maioria dos dispositivos USB

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente

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