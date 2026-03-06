Descontinuado
DLP2621T/00
Carregador de parede para viagem com portas 1C 1A
Ideal para viagens, com quatro conectores intercambiáveis e bolsa. Carregue seus mais novos dispositivos pela porta USB-C compatível com PD para otimizar o resultado e reduzir o tempo de carregamento. Use também a porta USB-A para carregar outros dispositivos simultaneamente.
Saída de 30 W
Fornecimento de energia
2 portas USB carregam dois dispositivos ao mesmo tempo
Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente
Críticas