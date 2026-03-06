ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Imagem primária
  • Imagem primária

Descontinuado

Power bank USB

DLP2606U/97

Bateria para emergência a qualquer momento

Tenha bateria para seu smartphone quando e onde precisar. O conjunto de baterias contém bateria equivalente a um carregamento. Este kit de carregamento pequeno e portátil é ideal para viagens.

Ver todos os benefícios

Seu parceiro ideal para viagens

Bateria para emergência a qualquer momento

  • Universal

Funciona com dispositivos USB

A unidade universal tem conexão USB para usar com seu dispositivo USB usando o cabo USB do dispositivo que você já possui (ou é possível comprá-lo separadamente).

Cabo micro-USB incluso para conectar e carregar

O cabo micro-USB 2.0 deve ser usado com celulares, câmeras digitais e outros dispositivos portáteis com conexão micro-USB. Carregue-o com você e deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.

Funciona em qualquer lugar: excelente quando não há fontes de alimentação por perto

Mesmo que você não esteja perto de uma parede ou um carregador para carros, é possível recarregar a bateria do seu dispositivo com o prático conjunto de baterias. O conjunto de baterias inteligente fornece alimentação primeiro para que você possa removê-lo após o uso e ainda ter uma bateria totalmente carregada no dispositivo.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.