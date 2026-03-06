Descontinuado
DLP2606U/97
Bateria para emergência a qualquer momento
Tenha bateria para seu smartphone quando e onde precisar. O conjunto de baterias contém bateria equivalente a um carregamento. Este kit de carregamento pequeno e portátil é ideal para viagens.
Universal
A unidade universal tem conexão USB para usar com seu dispositivo USB usando o cabo USB do dispositivo que você já possui (ou é possível comprá-lo separadamente).
O cabo micro-USB 2.0 deve ser usado com celulares, câmeras digitais e outros dispositivos portáteis com conexão micro-USB. Carregue-o com você e deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.
Mesmo que você não esteja perto de uma parede ou um carregador para carros, é possível recarregar a bateria do seu dispositivo com o prático conjunto de baterias. O conjunto de baterias inteligente fornece alimentação primeiro para que você possa removê-lo após o uso e ainda ter uma bateria totalmente carregada no dispositivo.
Críticas