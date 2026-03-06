Porta USB-C com suporte para Power Delivery

USB-C é o mais moderno conector de carregamento, atualmente adotado por dispositivos móveis como telefones celulares, câmeras externas e tablets. PD (Power Delivery) é o padrão USB para fornecimento de energia que define o padrão para 15 W, 27 W, 45 W e até 100 W.