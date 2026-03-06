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Descontinuado

Carregador para carros

DLP2521C/00

Carregador para carros com portas 1C 1A

Carregue seus mais novos dispositivos pela porta USB-C compatível com carregamento rápido turbo para otimizar o resultado e reduzir o tempo de carregamento. Use também a porta USB-A para carregar outros dispositivos simultaneamente. Cabo C para C de 1 metro incluído.

Ver todos os benefícios

Saída de 36 W com Power Delivery

Carregador para carros com portas 1C 1A

  • Portas de carregamento USB A e USB C

  • Fornecimento de energia

  • Gabinete metálico

2 portas USB carregam dois dispositivos ao mesmo tempo

2 portas USB carregam dois dispositivos ao mesmo tempo

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente

Porta USB-C com suporte para Power Delivery

USB-C é o mais moderno conector de carregamento, atualmente adotado por dispositivos móveis como telefones celulares, câmeras externas e tablets. PD (Power Delivery) é o padrão USB para fornecimento de energia que define o padrão para 15 W, 27 W, 45 W e até 100 W.

Especificações técnicas

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