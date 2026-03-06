Descontinuado
DLP2521C/00
Carregador para carros com portas 1C 1A
Carregue seus mais novos dispositivos pela porta USB-C compatível com carregamento rápido turbo para otimizar o resultado e reduzir o tempo de carregamento. Use também a porta USB-A para carregar outros dispositivos simultaneamente. Cabo C para C de 1 metro incluído.
Portas de carregamento USB A e USB C
Fornecimento de energia
Gabinete metálico
2 portas USB carregam dois dispositivos ao mesmo tempo
Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente
USB-C é o mais moderno conector de carregamento, atualmente adotado por dispositivos móveis como telefones celulares, câmeras externas e tablets. PD (Power Delivery) é o padrão USB para fornecimento de energia que define o padrão para 15 W, 27 W, 45 W e até 100 W.
Críticas