DLP1930CW/00
Power bank potente
Tenha potência onde e quando precisar, com grande capacidade de 30.000 mAh para obtenção de mais de uma carga completa. Além disso, esse aparelho contém três portas USB com USB-A e USB-C. Carregue rapidamente seu dispositivo com a porta USB-C PD3.0 máx de 20 W ou USB-A com saída QC3/0 máx de 18 W.
30.000 mAh
Portas de carregamento USB A e USB C
QC 3.0 e PD
Branco
Mesmo que você não esteja perto de uma parede ou um carregador para carros, é possível recarregar a bateria do seu dispositivo com o prático conjunto de baterias. O conjunto de baterias inteligente fornece alimentação primeiro para que você possa removê-lo após o uso e ainda ter uma bateria totalmente carregada no dispositivo.
Essa fonte de alimentação portátil oferece carga reserva para mais de duas recargas completas em qualquer lugar. Leve-a com você em viagens para ter carga reserva quando precisar.
Visor LCD para indicação de energia
Críticas