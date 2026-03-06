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Power bank USB

DLP1930CB/00

Power bank potente

Tenha potência onde e quando precisar, com grande capacidade de 30.000 mAh para obtenção de mais de uma carga completa. Além disso, esse aparelho contém três portas USB com USB-A e USB-C. Carregue rapidamente seu dispositivo com a porta USB-C PD3.0 máx de 20 W ou USB-A com saída QC3/0 máx de 18 W.

Ver todos os benefícios

com um kit de carga portátil

Power bank potente

  • 30.000 mAh

  • Portas de carregamento USB A e USB C

  • QC 3.0 e PD

  • Preto

Funciona em qualquer lugar: excelente quando não há fontes de alimentação por perto

Mesmo que você não esteja perto de uma parede ou um carregador para carros, é possível recarregar a bateria do seu dispositivo com o prático conjunto de baterias. O conjunto de baterias inteligente fornece alimentação primeiro para que você possa removê-lo após o uso e ainda ter uma bateria totalmente carregada no dispositivo.

Recarregue seus dispositivos várias vezes em qualquer lugar

Essa fonte de alimentação portátil oferece carga reserva para mais de duas recargas completas em qualquer lugar. Leve-a com você em viagens para ter carga reserva quando precisar.

Visor LCD para indicação de energia

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