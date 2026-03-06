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Power bank USB

DLP1810CW/00

Power bank fino e potente

Capacidade elevada de 10.000 mAh com bateria segura de polímero de lítio. Chega de correria quando seu telefone está sem bateria. Use a carga rápida da porta USB-C de 3 A e a porta dupla USB-A para carregar seu mais novo dispositivo.

Ver todos os benefícios

com um kit de carga portátil

Power bank fino e potente

  • 10.000 mAh

  • Portas de carregamento USB A e USB C

  • Bateria de polímero de lítio

  • Branco

Luz LED indicadora de energia

A discreta luz LED brilha suavemente para que você saiba rapidamente que a unidade está ligada.

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente

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