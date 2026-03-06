DLP1810CV/00
Power bank fino e potente
Capacidade elevada de 10.000 mAh com bateria segura de polímero de lítio. Chega de correria quando seu telefone está sem bateria. Use a carga rápida da porta USB-C de 3 A e a porta dupla USB-A para carregar seu mais novo dispositivo.
10.000 mAh
Portas de carregamento USB A e USB C
Bateria de polímero de lítio
Prata
A luz LED discreta brilha suavemente para que você saiba com um simples olhar se a unidade está ligada.
Mesmo que você não esteja perto de uma parede ou um carregador para carros, é possível recarregar a bateria do seu dispositivo com o prático conjunto de baterias. O conjunto de baterias inteligente fornece alimentação primeiro para que você possa removê-lo após o uso e ainda ter uma bateria totalmente carregada no dispositivo.
Críticas