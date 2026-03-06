DLP1810CB/00
Bateria externa fina e potente
Grande capacidade de 10000mAh com bateria segura de polímero de lítio. Chega de preocupação quando a bateria do seu celular acabar. Carregamento rápido USB-C 3A e duas portas USB-A para carregar seu dispositivo mais recente.
10,000 mAh
Portas de carregamento USB A e USB C
Bateria de polímero de lítio
Preto
A discreta luz LED brilha suavemente para que você saiba rapidamente que a unidade está ligada.
Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente
Críticas