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  • Bateria externa fina e potente
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Bateria externa USB

DLP1810CB/00

Bateria externa fina e potente

Grande capacidade de 10000mAh com bateria segura de polímero de lítio. Chega de preocupação quando a bateria do seu celular acabar. Carregamento rápido USB-C 3A e duas portas USB-A para carregar seu dispositivo mais recente.

Ver todos os benefícios

com uma bateria externa portátil de reserva

Bateria externa fina e potente

  • 10,000 mAh

  • Portas de carregamento USB A e USB C

  • Bateria de polímero de lítio

  • Preto

Luz LED indicadora de energia

A discreta luz LED brilha suavemente para que você saiba rapidamente que a unidade está ligada.

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente

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