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Descontinuado

Hub USB-C

DLK5528C/00

O hub USB-C 3.1 se expande para um mini-hub de 5 portas

Um USB-C 3.1 versátil se expande para 5 portas: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 soquetes USB-A 3.0 com velocidade de transferência de 5 GB/s. Saída tipo C máx 100 W. Saída USB-A máx 17 W.

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SAÍDA USB-C 100 W

O hub USB-C 3.1 se expande para um mini-hub de 5 portas

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Várias portas USB-C e USB-A

Várias portas USB-C e USB-A permitem expandir seu MacBook/MacBook Pro ou qualquer outro dispositivo com USB-C para conectá-lo a todos os dispositivos USB necessários durante o carregamento pelo carregador USB-C.

Saída de HDMI: vídeo digital de alta definição com áudio digital

Saída de HDMI: vídeo digital de alta definição com áudio digital

HDMI é uma conexão digital direta que pode transmitir vídeo digital de alta definição e áudio digital multicanal. Com a eliminação da conversão de sinais analógicos, oferece imagens perfeitas e alta qualidade sonora, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI.

Suporta a transferência de dados via USB 3.0

Suporta taxa de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.

Especificações técnicas

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