Descontinuado
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O hub USB-C 3.1 se expande para um mini-hub de 5 portas
Um USB-C 3.1 versátil se expande para 5 portas: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 soquetes USB-A 3.0 com velocidade de transferência de 5 GB/s. Saída tipo C máx 100 W. Saída USB-A máx 17 W.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
Várias portas USB-C e USB-A permitem expandir seu MacBook/MacBook Pro ou qualquer outro dispositivo com USB-C para conectá-lo a todos os dispositivos USB necessários durante o carregamento pelo carregador USB-C.
HDMI é uma conexão digital direta que pode transmitir vídeo digital de alta definição e áudio digital multicanal. Com a eliminação da conversão de sinais analógicos, oferece imagens perfeitas e alta qualidade sonora, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI.
Suporta taxa de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.
Críticas