Saída de HDMI: vídeo digital de alta definição com áudio digital

HDMI é uma conexão digital direta que pode transmitir vídeo digital de alta definição e áudio digital multicanal. Com a eliminação da conversão de sinais analógicos, oferece imagens perfeitas e alta qualidade sonora, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI.