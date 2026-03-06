Descontinuado
DLK3605L/00
Bastão de selfie simples e conveniente
O corpo do produto apresenta uma alça deslizante e retrátil, que pode ser facilmente reduzida a um tripé, e um controle remoto que pode ser separado pelo corpo. Ângulo ajustável, campo de visão mais amplo.
O desenho da ficha permite a dobragem quando não estiver em utilização, para um transporte mais fácil.
O design compacto e elegante permite-lhe levar os seus dados para qualquer lado. Tenha à mão os seus documentos e ficheiros multimédia sempre que precisar.
Críticas