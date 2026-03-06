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Descontinuado

Bastão de selfie

DLK3605L/00

Bastão de selfie simples e conveniente

O corpo do produto apresenta uma alça deslizante e retrátil, que pode ser facilmente reduzida a um tripé, e um controle remoto que pode ser separado pelo corpo. Ângulo ajustável, campo de visão mais amplo.

Ver todos os benefícios

Controle de um botão

Bastão de selfie simples e conveniente

Ficha flexível para transporte fácil

O desenho da ficha permite a dobragem quando não estiver em utilização, para um transporte mais fácil.

Design fino e portátil

O design compacto e elegante permite-lhe levar os seus dados para qualquer lado. Tenha à mão os seus documentos e ficheiros multimédia sempre que precisar.

Especificações técnicas

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Críticas

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