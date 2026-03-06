Descontinuado
DLK3532Q/00
Suporte para carros com carregamento Qi wireless
Encaixe seu telefone. Braço articulado para movimentos de rotação e inclinação.
10 W
Carregamento Qi wireless
Este sistema de montagem se encaixa na saída de ar de seu carro, permitindo que você fixe e posicione seu dispositivo para acesso fácil na estrada.
Para desempenho de carregamento de 10 W é necessário um carregador Quickcharge. Ele identifica o padrão de carregamento do seu carregador de parede ou filtro de linha para fornecer automaticamente um carregamento mais rápido.
Dois braços expansíveis para fácil instalação e retirada do dispositivo com uma única mão
Críticas