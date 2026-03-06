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Descontinuado

Suporte para carros e mesas

DLK3532Q/00

Suporte para carros com carregamento Qi wireless

Encaixe seu telefone. Braço articulado para movimentos de rotação e inclinação.

Ver todos os benefícios

Encaixe seu telefone facilmente

Suporte para carros com carregamento Qi wireless

  • 10 W

  • Carregamento Qi wireless

Sistema de montagem no painel

Este sistema de montagem se encaixa na saída de ar de seu carro, permitindo que você fixe e posicione seu dispositivo para acesso fácil na estrada.

Carregamento rápido wireless de 10 W

Para desempenho de carregamento de 10 W é necessário um carregador Quickcharge. Ele identifica o padrão de carregamento do seu carregador de parede ou filtro de linha para fornecer automaticamente um carregamento mais rápido.

Fácil instalação e remoção do dispositivo com apenas uma mão

Dois braços expansíveis para fácil instalação e retirada do dispositivo com uma única mão

Especificações técnicas

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