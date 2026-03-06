Descontinuado
DLK3425NB/00
Suporte magnético para carro
Proporcione uma experiência de ajuste de 360 graus com o suporte esférico de direcionamento ajustável. Prenda com segurança o suporte na saída de ar-condicionado do carro. A superfície magnética proporciona um suporte seguro ao seu iPhone (iPhone 12 ou 13 com suporte magnético).
Saída de ar
Sucção magnética
para iPhone séries 12 e 13
Este suporte gira 360 graus, permitindo que você posicione seu dispositivo na vertical ou na horizontal para obter melhor acesso e fácil visualização no carro.
Este estojo possui uma seção inferior removível que permite acoplar o dispositivo de forma rápida e fácil enquanto permanece protegido no estojo.
Este suporte mantém seu iPhone no carro e permite que você fale com o viva-voz no seu headset Bluetooth.
Críticas