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Descontinuado

Suporte para telefone

DLK3425NB/00

Suporte magnético para carro

Proporcione uma experiência de ajuste de 360 graus com o suporte esférico de direcionamento ajustável. Prenda com segurança o suporte na saída de ar-condicionado do carro. A superfície magnética proporciona um suporte seguro ao seu iPhone (iPhone 12 ou 13 com suporte magnético).

Ver todos os benefícios

Para saída de ar-condicionado

Suporte magnético para carro

  • Saída de ar

  • Sucção magnética

  • para iPhone séries 12 e 13

Rotação de 360 graus para fácil acesso

Este suporte gira 360 graus, permitindo que você posicione seu dispositivo na vertical ou na horizontal para obter melhor acesso e fácil visualização no carro.

Encaixe rápido e fácil

Este estojo possui uma seção inferior removível que permite acoplar o dispositivo de forma rápida e fácil enquanto permanece protegido no estojo.

Fale com o viva-voz usando o headset Bluetooth

Este suporte mantém seu iPhone no carro e permite que você fale com o viva-voz no seu headset Bluetooth.

Especificações técnicas

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