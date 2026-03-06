Descontinuado
DLK3422NB/00
Suporte magnético para carro
Proporcione uma experiência de ajuste de 360 graus com esfera de direcionamento Posicione o suporte no carro com segurança com o adesivo 3M fornecido.
Sucção magnética
Este suporte efectua um movimento de rotação de 360 graus, permitindo-lhe posicionar o seu dispositivo vertical ou horizontalmente para acesso e visualização fáceis na estrada.
Este suporte para montagem no automóvel está equipado com uma forte sucção magnética. Proporciona uma experiência de ajuste para o telemóvel de 360 graus. Por sua vez, suporte para montagem no automóvel é firmemente fixado na superfície do automóvel com um adesivo 3M.
Críticas