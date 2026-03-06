Descontinuado
DLK03043B/97
Um por todos e todos por um
Para uso prático, seja na vertical ou na horizontal. Suporte para caneta integrado. Para os negócios ou para o laser, sempre que você precisar. Esta moderna capa e o acabamento de alta qualidade oferecem praticidade e segurança para o usuário.
9 a 10 pol.
Dourada
Ajusta-se na maioria dos tablets populares, fornecendo proteção a eles
O tamanho da capa ajusta-se na maioria dos tablets populares, guarda e protege seus tablets
Modo de exibição ajustável em vários ângulos com rotação a 360° para visualização no modo paisagem ou retrato