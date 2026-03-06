ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em uso
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em uso
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária

Descontinuado

Capa universal

DLK03033B/97

Um por todos e todos por um

Para uso prático, seja na vertical ou na horizontal. Suporte para caneta integrado. Para os negócios ou para o laser, sempre que você precisar. Esta moderna capa e o acabamento de alta qualidade oferecem praticidade e segurança para o usuário.

Ver todos os benefícios

Com recurso de rotação a 360 graus

Um por todos e todos por um

  • 9 a 10 pol.

  • Rosa

Facilidade no compartilhamento de sua tela com outras pessoas

Basta dobrar a capa e colocar o tablet dentro

Guarda e protege seus tablets

O tamanho da capa ajusta-se na maioria dos tablets populares, guarda e protege seus tablets

Proteja seu tablet contra riscos

Capa com material e acabamento de alta qualidade para proteger o tablet contra riscos

Especificações técnicas

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.