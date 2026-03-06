Descontinuado
DLK03033B/97
Um por todos e todos por um
Para uso prático, seja na vertical ou na horizontal. Suporte para caneta integrado. Para os negócios ou para o laser, sempre que você precisar. Esta moderna capa e o acabamento de alta qualidade oferecem praticidade e segurança para o usuário.
9 a 10 pol.
Rosa
Basta dobrar a capa e colocar o tablet dentro
O tamanho da capa ajusta-se na maioria dos tablets populares, guarda e protege seus tablets
Capa com material e acabamento de alta qualidade para proteger o tablet contra riscos