Descontinuado
DLK03013B/97
Um por todos e todos por um
Para uso prático, seja na vertical ou na horizontal. Suporte para caneta integrado. Para os negócios ou para o laser, sempre que você precisar. Esta moderna capa e o acabamento de alta qualidade oferecem praticidade e segurança para o usuário.
9 a 10 pol.
Preto
Modo de exibição ajustável em vários ângulos com rotação a 360° para visualização no modo paisagem ou retrato
Capa com material e acabamento de alta qualidade para proteger o tablet contra riscos
Conta com um prático suporte dentro da capa para levar sua caneta para onde você for