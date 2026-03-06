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Descontinuado

Capa universal

DLK03013B/97

Um por todos e todos por um

Para uso prático, seja na vertical ou na horizontal. Suporte para caneta integrado. Para os negócios ou para o laser, sempre que você precisar. Esta moderna capa e o acabamento de alta qualidade oferecem praticidade e segurança para o usuário.

Ver todos os benefícios

Com recurso de rotação a 360 graus

Um por todos e todos por um

  • 9 a 10 pol.

  • Preto

Rotação em 360 graus para exibição no modo paisagem ou retrato

Modo de exibição ajustável em vários ângulos com rotação a 360° para visualização no modo paisagem ou retrato

Proteja seu tablet contra riscos

Capa com material e acabamento de alta qualidade para proteger o tablet contra riscos

Suporte integrado para levar sua caneta para onde você for

Conta com um prático suporte dentro da capa para levar sua caneta para onde você for

Especificações técnicas

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