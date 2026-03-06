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Descontinuado

Capa universal

DLK02013B/97

Um por todos e todos por um

Para uso prático, seja na vertical ou na horizontal. Suporte para caneta integrado. Para os negócios ou para o laser, sempre que você precisar. Esta moderna capa e o acabamento de alta qualidade oferecem praticidade e segurança para o usuário.

Ver todos os benefícios

Com recurso de rotação a 360 graus

Um por todos e todos por um

  • 7 a 8 pol.

  • Preto

O tamanho da capa ajusta-se na maioria dos tablets populares

O tamanho da capa ajusta-se na maioria dos tablets populares

Ajusta-se na maioria dos tablets populares, fornecendo proteção a eles

Facilidade no compartilhamento de sua tela com outras pessoas

Basta dobrar a capa e colocar o tablet dentro

Rotação em 360 graus para exibição no modo paisagem ou retrato

Modo de exibição ajustável em vários ângulos com rotação a 360° para visualização no modo paisagem ou retrato

Especificações técnicas

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