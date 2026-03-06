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        Descontinuado

        Hub USB-C

        DLC6506C/59

        Adaptador – Tipo C para USB-A

        Adaptador USB Tipo C (M) para USB-A (F).

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        Adaptador – Tipo C para USB-A

        • Porta tipo C

        • USB 2.0

        • Preto

        Várias portas USB-C e USB-A

        Várias portas USB-C e USB-A permitem expandir seu MacBook/MacBook Pro ou qualquer outro dispositivo com USB-C para conectá-lo a todos os dispositivos USB necessários durante o carregamento pelo carregador USB-C.

        Suporte a transferência de dados via USB 2.0

        Suporte a transferência de dados de alta velocidade (480 Mbps) via USB 2.0

        Porta USB-C para os dispositivos móveis mais modernos

        USB-C é o conector de carregamento mais moderno que agora é adotado por dispositivos móveis, como celulares, câmeras externas e tablets.

        Especificações técnicas

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