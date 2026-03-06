Descontinuado
DLC6506C/59
Adaptador – Tipo C para USB-A
Adaptador USB Tipo C (M) para USB-A (F).
Porta tipo C
USB 2.0
Preto
Várias portas USB-C e USB-A permitem expandir seu MacBook/MacBook Pro ou qualquer outro dispositivo com USB-C para conectá-lo a todos os dispositivos USB necessários durante o carregamento pelo carregador USB-C.
Suporte a transferência de dados de alta velocidade (480 Mbps) via USB 2.0
USB-C é o conector de carregamento mais moderno que agora é adotado por dispositivos móveis, como celulares, câmeras externas e tablets.
Críticas