Descontinuado
DLC5203U/00
Cabo trançado superior, USB-A para Micro
Funciona com o carregador de parede ou com carregador para carro, com entrada para Micro USB. É um excelente cabo de reposição ou sobressalente para se ter!
Sincronizar e carregar
1 metro/3,2 pés
Cabo trançado preto
Kevlar adicionado ao cabo de carregamento para reforçar a resistência do cabo
Cabo para carregamento testado com tensão mais de 10.000 vezes para uso intenso
Suporte a transferência de dados de alta velocidade (480 Mbps) via USB 2.0
Críticas