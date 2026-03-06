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Descontinuado

Cabo USB para Micro USB

DLC5203U/00

Cabo trançado superior, USB-A para Micro

Funciona com o carregador de parede ou com carregador para carro, com entrada para Micro USB. É um excelente cabo de reposição ou sobressalente para se ter!

Ver todos os benefícios

Cabo trançado superior, USB-A para Micro

  • Sincronizar e carregar

  • 1 metro/3,2 pés

  • Cabo trançado preto

Kevlar adicionado ao cabo para maior resistência

Kevlar adicionado ao cabo de carregamento para reforçar a resistência do cabo

Tensão testada mais de 10.000 vezes

Cabo para carregamento testado com tensão mais de 10.000 vezes para uso intenso

Suporte a transferência de dados via USB 2.0

Suporte a transferência de dados de alta velocidade (480 Mbps) via USB 2.0

Especificações técnicas

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