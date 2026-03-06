Descontinuado
DLC4561CB/00
Cabo premium USB-C para USB-C
Cabo premium com 2 metros de comprimento para maior flexibilidade durante o carregamento de dispositivos habilitados para USB-C. Suporta carregamento de notebook de 65 W com carregador de parede GaN,
Sincronizar e carregar
2 m
Preto
Conector USB tipo C para carregamento de alta velocidade dos dispositivos mais recentes compatíveis com o tipo C
Design de cabo revestido de plástico para maior durabilidade e tenacidade.
Suporte a transferência de dados de alta velocidade (480 Mbps) via USB 2.0
Críticas