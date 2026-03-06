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  • Cabo premium USB-C para USB-C
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Descontinuado

De USB-C para USB-C

DLC4561CB/00

Cabo premium USB-C para USB-C

Cabo premium com 2 metros de comprimento para maior flexibilidade durante o carregamento de dispositivos habilitados para USB-C. Suporta carregamento de notebook de 65 W com carregador de parede GaN,

Ver todos os benefícios

Cabo premium USB-C para USB-C

  • Sincronizar e carregar

  • 2 m

  • Preto

Conector USB tipo C para carregamento de alta velocidade

Conector USB tipo C para carregamento de alta velocidade dos dispositivos mais recentes compatíveis com o tipo C

Design de cabo flexível e durável

Design de cabo revestido de plástico para maior durabilidade e tenacidade.

Suporte a transferência de dados via USB 2.0

Suporte a transferência de dados de alta velocidade (480 Mbps) via USB 2.0

Especificações técnicas

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