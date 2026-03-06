Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Todas as séries
Fio telefônico
Descontinuado
DLC4543U/11
Cabo A para microcabo
Cabo superior com 1,25 m de comprimento
A construção de alta qualidade utiliza somente materiais da melhor procedência para a criação de produtos com durabilidade estendida.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
Críticas
Seja o primeiro a avaliar este item
Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento! O que isso significa?