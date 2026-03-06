Descontinuado
DLC3106V/00
Cabo USB-A para Lightning
Conecte seu iPhone com o Macbook para sincronizar músicas, aplicativos, fotos, atualizações e muito mais. Carregue seu dispositivo quando conectado. Ele é compatível com seu carregador para carro e de parede USB existente. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição para se ter!
Sincronizar e carregar
2 m
Um excelente substituto para o cabo Lightning da Apple
Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.
Suporte a transferência de dados de alta velocidade (480 Mbps) via USB 2.0
Críticas