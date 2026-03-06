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Descontinuado

De USB-A para Lightning

DLC3106V/00

Cabo USB-A para Lightning

Conecte seu iPhone com o Macbook para sincronizar músicas, aplicativos, fotos, atualizações e muito mais. Carregue seu dispositivo quando conectado. Ele é compatível com seu carregador para carro e de parede USB existente. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição para se ter!

Ver todos os benefícios

2 metros/6 pés de comprimento

Cabo USB-A para Lightning

  • Sincronizar e carregar

  • 2 m

Um excelente substituto para o cabo Lightning da Apple

Um excelente substituto para o cabo Lightning da Apple

Funciona com seus atuais carregadores USB para parede ou carro

Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.

Suporte a transferência de dados via USB 2.0

Suporte a transferência de dados de alta velocidade (480 Mbps) via USB 2.0

Especificações técnicas

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