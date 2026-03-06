Descontinuado
DLC3106U/00
USB para MIcro
Carregue seu dispositivo quando conectado. Funciona com carregador USB de parede ou com carregador para carro. É um excelente cabo de reposição ou sobressalente para se ter!
Sincronizar e carregar
2 m
Carregue-o com você, deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.
Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.
Críticas