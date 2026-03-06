Descontinuado
DLC3106T/00
Cabo 3 em 1
Conectores Micro USB, USB-C e Lightning em um só lugar. Você precisa somente deste cabo para todos os seus dispositivos móveis.
Sincronizar e carregar
2 m
Um excelente substituto para o cabo Lightning da Apple
O cabo USB de 30 pinos incluso é essencial para sincronizar seu iPhone ou iPod com o iTunes, além de carregar usando seu computador ou carregador USB. Carregue-o com você e deixe-o em sua mesa, ou substitua um cabo perdido para conectar e carregar sempre que precisar.
Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.
Críticas