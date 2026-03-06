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Descontinuado

Cabo 3 em 1: Lightning, USB-C e Micro USB

DLC3106T/00

Cabo 3 em 1

Conectores Micro USB, USB-C e Lightning em um só lugar. Você precisa somente deste cabo para todos os seus dispositivos móveis.

Ver todos os benefícios

2 metros/6 pés de comprimento

Cabo 3 em 1

  • Sincronizar e carregar

  • 2 m

Um excelente substituto para o cabo Lightning da Apple

Um excelente substituto para o cabo Lightning da Apple

Um excelente cabo substituto para ter em mãos

O cabo USB de 30 pinos incluso é essencial para sincronizar seu iPhone ou iPod com o iTunes, além de carregar usando seu computador ou carregador USB. Carregue-o com você e deixe-o em sua mesa, ou substitua um cabo perdido para conectar e carregar sempre que precisar.

Funciona com seus atuais carregadores USB para parede ou carro

Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.

Especificações técnicas

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