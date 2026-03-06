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Descontinuado

Cabo USB-A para USB-C

DLC3106A/00

Cabo de 2 m USB-A para USB-C

Carregue seu dispositivo quando conectado. Funciona com carregador USB de parede ou com carregador para carro. É um excelente cabo de reposição ou sobressalente para se ter!

Ver todos os benefícios

Cabo de 2 m USB-A para USB-C

  • Sincronizar e carregar

  • 2 metros/6,5 pés

Um excelente cabo substituto para ter em mãos

Carregue-o com você, deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.

Funciona com seus atuais carregadores USB para parede ou carro

Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.

Especificações técnicas

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