Descontinuado
DLC3104T/00
Cabo 3 em 1
Conectores Micro USB, USB-C e Lightning em um só lugar. Você precisa somente deste cabo para todos os seus dispositivos móveis.
Sincronizar e carregar
1,2 m
Carregue-o com você, deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.
Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.
Um excelente substituto para o cabo Lightning da Apple
Críticas