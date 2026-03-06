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Descontinuado

USB-A para USB-C

DLC2628S/97

Cabo de 1,2 m do USB A para C

Conecte seu telefone celular mais recente com o cabo tipo C. Carrega seu dispositivo quando conectado e funciona com carregador USB de parede ou com o carregador automático existente. É um excelente cabo de reposição ou de substituição para ter!

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Cabo cinza espacial

Cabo de 1,2 m do USB A para C

  • Sincronize e carregue

  • 1,2 m/4 pés

Um excelente cabo substituto para ter em mãos

Carregue-o com você, deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.

Funciona com seus atuais carregadores USB para parede ou carro

Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.

Especificações técnicas

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