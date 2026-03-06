Descontinuado
DLC2628S/97
Cabo de 1,2 m do USB A para C
Conecte seu telefone celular mais recente com o cabo tipo C. Carrega seu dispositivo quando conectado e funciona com carregador USB de parede ou com o carregador automático existente. É um excelente cabo de reposição ou de substituição para ter!
Sincronize e carregue
1,2 m/4 pés
Carregue-o com você, deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.
Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.