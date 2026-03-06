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Descontinuado

USB com cabo micro USB

DLC2618N/97

Cabo para carga e micro USB para sincronização de 1,2 m

Mantenha-se conectado e conectado - carregue seus dispositivos micro-USB, e você também pode se manter sincronizado ao seu smartphone com PC para carregar ou baixar atualizações facilmente com este cabo. É ótimo cabo sobressalente ou de substituição para se ter.

Ver todos os benefícios

Cabo de náilon

Cabo para carga e micro USB para sincronização de 1,2 m

  • Sincronize e carregue

  • 1,2 m/4 pés

Um excelente cabo substituto para ter em mãos

Mantenha disponível o cabo USB para garantir que esteja sempre pronto para carregar conteúdos, atualizar seu dispositivo ou carregá-lo usando uma fonte USB.

Cabo micro-USB incluso para conectar e carregar

O cabo micro-USB 2.0 deve ser usado com celulares, câmeras digitais e outros dispositivos portáteis com conexão micro-USB. Carregue-o com você e deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.

Funciona com seus atuais carregadores USB para parede ou carro

Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.

Especificações técnicas

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