Descontinuado
DLC2608T/97
iPhone Lightning para cabo USB de 1,2 m
Conecte seu iPhone com o Macbook para sincronizar músicas, aplicativos, fotos, atualizações e muito mais. Carregue seu dispositivo quando conectado. Ele é compatível com seu carregador para carro e de parede USB existente. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição para se ter!
Sincronize e carregue
1,2 m/4 pés
Carregue-o com você, deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.
Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.