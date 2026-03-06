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Descontinuado

iPhone Lightning para cabo USB

DLC2608B/97

iPhone Lightning para cabo USB de 1,2 m

Conecte seu iPhone com o Macbook para sincronizar músicas, aplicativos, fotos, atualizações e muito mais. Carregue seu dispositivo quando conectado. Ele é compatível com seu carregador para carro e de parede USB existente. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição para se ter!

Ver todos os benefícios

Cabo preto

iPhone Lightning para cabo USB de 1,2 m

  • Sincronize e carregue

  • 1,2 m/4 pés

Funciona com seus atuais carregadores USB para parede ou carro

Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.

Um excelente cabo substituto para ter em mãos

Carregue-o com você, deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.

Especificações técnicas

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