Descontinuado
DLC2538B/97
Cabo de 1,2 m do USB C para C
Mantenha-se conectado e conectado - carregue seus dispositivos micro-USB, e você também pode se manter sincronizado ao seu smartphone com PC para carregar ou baixar atualizações facilmente com este cabo. É ótimo cabo sobressalente ou de substituição para se ter.
Sincronize e carregue
1,2 m/4 pés
Carregue-o com você, deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.
Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.