Descontinuado
DLC2528M/97
Cabo de 1,2 m do USB A para C
Carregue e conecte seu telefone com esse cabo USB C. Ele pode ser usado com seu carregador USB para parede ou carro. É um excelente cabo extra ou de reposição para se ter!
Sincronize e carregue
1,2 m/4 pés
Carregue-o com você, deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.
Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.