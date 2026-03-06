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Descontinuado

USB-A para USB-C

DLC2528C/97

Cabo de 1,2 m do USB A para C

Carregue e conecte seu telefone com esse cabo USB C. Ele pode ser usado com seu carregador USB para parede ou carro. É um excelente cabo extra ou de reposição para se ter!

Ver todos os benefícios

Cabo achatado durável em vermelho

Cabo de 1,2 m do USB A para C

  • Sincronize e carregue

  • 1,2 m/4 pés

Funciona com seus atuais carregadores USB para parede ou carro

Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.

Um excelente cabo substituto para ter em mãos

Carregue-o com você, deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.

Especificações técnicas

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