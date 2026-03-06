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Descontinuado

USB-C para USB-A fêmea

DLC1501A/00

Adaptador de tipo C para USB

Permite que um USB conecte-se a um jack tipo C. Transforme qualquer porta USB-C em uma porta USB-A e conecte uma ampla variedade de dispositivos USB-A, incluindo discos rígidos externos, telefones, mouses, impressoras e muito mais.

Ver todos os benefícios

Adaptador de tipo C para USB

  • USB 3.0

Suporta a transferência de dados via USB 3.0

Suporta taxa de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.

Design elegante e leve

O design elegante e ergonômico permite o se encaixe em qualquer lugar sem complicações.

Construção flexível para ligar/desligar facilmente

A construção flexível permite facilidade de colocação e retirada.

Especificações técnicas

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