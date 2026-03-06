Descontinuado
DLC1501A/00
Adaptador de tipo C para USB
Permite que um USB conecte-se a um jack tipo C. Transforme qualquer porta USB-C em uma porta USB-A e conecte uma ampla variedade de dispositivos USB-A, incluindo discos rígidos externos, telefones, mouses, impressoras e muito mais.
USB 3.0
Suporta taxa de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.
O design elegante e ergonômico permite o se encaixe em qualquer lugar sem complicações.
A construção flexível permite facilidade de colocação e retirada.
Críticas