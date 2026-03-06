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  • Conexão remota inteligente
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8000 seriesFechadura inteligente de empurrar-puxar

DDL801LAFKB/00

2 Prémios

Conexão remota inteligente
Controle inteligente em tempo real e segurança na ponta dos dedos! Conecte-se ao gateway e emparelhe com o aplicativo móvel. O Philips DDL801-5HBS permite o destravamento instantâneo, com acesso a registros de travamento e alertas. Esteja no controle das atividades na sua porta, a qualquer hora e de qualquer lugar!
Ver todos os benefícios

Esteja no controle das atividades na sua porta

Conexão remota inteligente

  • Trabalhe com gateway*

  • Destravamento remoto

  • Silenciar com o botão "0"

  • Interruptor de abertura rápida interna

  • Certificação IP65

Mantenha-se atualizado sobre a sua porta a qualquer momento

Mantenha-se atualizado sobre a sua porta a qualquer momento

Com a DDL801-5HBS conectada ao nosso gateway e aplicativo, você pode monitorar facilmente sua entrada de qualquer lugar. Verifique o status da fechadura, registros de acesso e atividade da campainha, além de receber alertas em tempo real, tudo ao seu alcance. Faça uma atualização para uma solução de segurança mais inteligente e segura que está sempre ao seu alcance!

Toque para destravar instantaneamente

Toque para destravar instantaneamente

Uma vez que a DDL801-5HBS esteja conectada ao gateway e emparelhada com o aplicativo, você pode destravar a porta remotamente com apenas um toque no telefone. Onde quer que esteja, um toque lhe dá acesso instantâneo. Experimente a praticidade do desbloqueio remoto hoje mesmo!

Entrada tranquila para as visitas

Entrada tranquila para as visitas

Depois de conectada ao nosso gateway e emparelhada com o aplicativo, a DDL801-5HBS permite que você gere e compartilhe facilmente códigos PIN temporários* pelo aplicativo. Escolha entre códigos de uso único* válidos por 6 horas, códigos recorrentes* ou códigos de tempo limitado* para acomodar diferentes visitantes. Essa flexibilidade simplifica a entrada de visitantes e aumenta a segurança e a praticidade da sua casa.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Prémios

  • Award image PBTAWARD127
  • Award image PBTAWARD129

Críticas

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Avisos legais

  1. Gateway: acessório incluso, o DDL801-5HBS se conecta à rede por meio do gateway para operação remota.

  2. Aplicativo: a DDL801-5HBS funciona com o aplicativo Home Access.

  3. Códigos PIN temporários: códigos únicos, recorrentes e limitados por tempo são comumente chamados de códigos PIN temporários.

  4. Códigos únicos: um máximo de 10 códigos únicos de tempo limitado podem ser gerados em 1 hora.

  5. Códigos recorrentes: códigos que podem ser reutilizados em momentos específicos a cada semana.

  6. Códigos com tempo limitado: códigos definidos para serem válidos dentro de um tempo específico.

  7. 0,5 segundo: obtido a partir dos dados do relatório de testes internos.

  8. Verificação dupla: no modo de verificação dupla, o aplicativo permite desbloqueio remoto com um toque.

  9. OTA: atualmente, nosso produto oferece pacotes de voz em espanhol, português, indonésio e francês, com mais idiomas sendo desenvolvidos. Para obter mais informações, entre em contato com seu revendedor local de fechaduras inteligentes Philips.