DDL801LAFKB/00
Trabalhe com gateway*
Destravamento remoto
Silenciar com o botão "0"
Interruptor de abertura rápida interna
Certificação IP65
Com a DDL801-5HBS conectada ao nosso gateway e aplicativo, você pode monitorar facilmente sua entrada de qualquer lugar. Verifique o status da fechadura, registros de acesso e atividade da campainha, além de receber alertas em tempo real, tudo ao seu alcance. Faça uma atualização para uma solução de segurança mais inteligente e segura que está sempre ao seu alcance!
Uma vez que a DDL801-5HBS esteja conectada ao gateway e emparelhada com o aplicativo, você pode destravar a porta remotamente com apenas um toque no telefone. Onde quer que esteja, um toque lhe dá acesso instantâneo. Experimente a praticidade do desbloqueio remoto hoje mesmo!
Depois de conectada ao nosso gateway e emparelhada com o aplicativo, a DDL801-5HBS permite que você gere e compartilhe facilmente códigos PIN temporários* pelo aplicativo. Escolha entre códigos de uso único* válidos por 6 horas, códigos recorrentes* ou códigos de tempo limitado* para acomodar diferentes visitantes. Essa flexibilidade simplifica a entrada de visitantes e aumenta a segurança e a praticidade da sua casa.
Prémios
Críticas
Gateway: acessório incluso, o DDL801-5HBS se conecta à rede por meio do gateway para operação remota.
Aplicativo: a DDL801-5HBS funciona com o aplicativo Home Access.
Códigos PIN temporários: códigos únicos, recorrentes e limitados por tempo são comumente chamados de códigos PIN temporários.
Códigos únicos: um máximo de 10 códigos únicos de tempo limitado podem ser gerados em 1 hora.
Códigos recorrentes: códigos que podem ser reutilizados em momentos específicos a cada semana.
Códigos com tempo limitado: códigos definidos para serem válidos dentro de um tempo específico.
0,5 segundo: obtido a partir dos dados do relatório de testes internos.
Verificação dupla: no modo de verificação dupla, o aplicativo permite desbloqueio remoto com um toque.
OTA: atualmente, nosso produto oferece pacotes de voz em espanhol, português, indonésio e francês, com mais idiomas sendo desenvolvidos. Para obter mais informações, entre em contato com seu revendedor local de fechaduras inteligentes Philips.