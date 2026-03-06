A palma da sua mão é a sua chave

Aproveite a experiência de desbloquear a fechadura da porta com apenas um movimento usando as veias da palma da mão! A fechadura inteligente Philips DDL720-MVP-17HWS as reconhece e digitaliza para fazer o desbloqueio. A detecção sem toque desbloqueia a porta. A palma da sua mão é a sua chave.