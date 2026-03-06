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  • A palma da sua mão é a sua chave
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7000 seriesFechadura com leitura das veias da palma da mão

DDL720FCAKW/00

A palma da sua mão é a sua chave

Aproveite a experiência de desbloquear a fechadura da porta com apenas um movimento usando as veias da palma da mão! A fechadura inteligente Philips DDL720-MVP-17HWS as reconhece e digitaliza para fazer o desbloqueio. A detecção sem toque desbloqueia a porta. A palma da sua mão é a sua chave.

Ver todos os benefícios

Desbloqueie a fechadura com apenas um movimento

A palma da sua mão é a sua chave

  • Reconhecimento das veias da palma da mão

  • Detecção de movimento por radar

  • Visor LCD de 4 polegadas

Destravamento sem toque para acesso instantâneo

O reconhecimento das veias da palma da mão usa luz infravermelha próxima para detectar a hemoglobina no fluxo sanguíneo, capturando imagens precisas que permitem um destravamento seguro por meio da comparação das veias. O reconhecimento em tempo real ocorre com precisão, segurança e sem toque, resolvendo problemas como impressões digitais superficiais e pele seca. Ideal para toda a família.

Mantenha-se informado sobre a entrada da sua casa enquanto estiver fora

A DDL720-MVP-17HWS funciona com o aplicativo Home Access. Uma vez conectada à rede, você pode acessar registros de operação da fechadura, notificações de campainha e histórico de destravamento a qualquer hora e em qualquer lugar. Receba alertas instantâneos sobre qualquer atividade incomum por meio de notificações pop-up, garantindo que se mantenha informado e seguro à sua porta.

Monitore sua casa online 24 horas por dia, 7 dias por semana

Quando os visitantes tocarem a campainha, você receberá instantaneamente uma notificação no aplicativo Home Access. Basta tocar na mensagem para iniciar uma conversa de áudio bidirecional e verificar remotamente a sua porta. Além disso, o visor de vídeo da entrada captura fotos ou grava vídeos automaticamente ao tocar a campainha. Mesmo que você não possa atender imediatamente, poderá facilmente revisar os detalhes de visitantes no histórico.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

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Avisos legais

  1. Aplicativo Home Access: a DDL720-MVP-17HWS funciona com o aplicativo Home Access.

  2. Armazenamento em nuvem: somente os inscritos no serviço de armazenamento em nuvem podem acessar o histórico de vídeos armazenados; não-inscritos podem visualizar capturas de alta definição apenas.

  3. 1 metro: o sensor de radar detecta atividade em até 1 metro de distância. A configuração dos alertas de permanência está desativada por padrão, mas pode ser ativada por meio do aplicativo Home Access. Você pode ajustar a sensibilidade da detecção de permanência no aplicativo: alta sensibilidade a 1 metro e baixa sensibilidade a 0,5 metro. Ajuste a duração de permanência para 10, 20, 30 ou 60 segundos.

  4. Encaixe eletrônico mecânico: refere-se a encaixes com um motor externo e detecção eletrônica. Quando o trinco de sensor é acionado, e a fechadura está fechada, o motor externo aciona a trava, terminando de trancar.

  5. 3 meses: esses são dados de teste internos; a duração real da bateria pode variar de acordo com a frequência de uso.

  6. Outra faixa: o kit de instalação incluso é adequado para portas com a espessura mencionada. Para portas fora dessa faixa, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores offline designados.

  7. 10 segundos: dados provenientes de testes internos.

  8. Encaixe: este modelo vem com um encaixe 311 que possui um módulo de detecção, e é compatível com o encaixe mecânico 301. Ao usar o encaixe 311, somente o modo automático é compatível.