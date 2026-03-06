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A palma da sua mão é a sua chave
Aproveite a experiência de desbloquear a fechadura da porta com apenas um movimento usando as veias da palma da mão! A fechadura inteligente Philips DDL720-MVP-17HWS as reconhece e digitaliza para fazer o desbloqueio. A detecção sem toque desbloqueia a porta. A palma da sua mão é a sua chave.
Reconhecimento das veias da palma da mão
Detecção de movimento por radar
Visor LCD de 4 polegadas
O reconhecimento das veias da palma da mão usa luz infravermelha próxima para detectar a hemoglobina no fluxo sanguíneo, capturando imagens precisas que permitem um destravamento seguro por meio da comparação das veias. O reconhecimento em tempo real ocorre com precisão, segurança e sem toque, resolvendo problemas como impressões digitais superficiais e pele seca. Ideal para toda a família.
A DDL720-MVP-17HWS funciona com o aplicativo Home Access. Uma vez conectada à rede, você pode acessar registros de operação da fechadura, notificações de campainha e histórico de destravamento a qualquer hora e em qualquer lugar. Receba alertas instantâneos sobre qualquer atividade incomum por meio de notificações pop-up, garantindo que se mantenha informado e seguro à sua porta.
Quando os visitantes tocarem a campainha, você receberá instantaneamente uma notificação no aplicativo Home Access. Basta tocar na mensagem para iniciar uma conversa de áudio bidirecional e verificar remotamente a sua porta. Além disso, o visor de vídeo da entrada captura fotos ou grava vídeos automaticamente ao tocar a campainha. Mesmo que você não possa atender imediatamente, poderá facilmente revisar os detalhes de visitantes no histórico.
Críticas
Aplicativo Home Access: a DDL720-MVP-17HWS funciona com o aplicativo Home Access.
Armazenamento em nuvem: somente os inscritos no serviço de armazenamento em nuvem podem acessar o histórico de vídeos armazenados; não-inscritos podem visualizar capturas de alta definição apenas.
1 metro: o sensor de radar detecta atividade em até 1 metro de distância. A configuração dos alertas de permanência está desativada por padrão, mas pode ser ativada por meio do aplicativo Home Access. Você pode ajustar a sensibilidade da detecção de permanência no aplicativo: alta sensibilidade a 1 metro e baixa sensibilidade a 0,5 metro. Ajuste a duração de permanência para 10, 20, 30 ou 60 segundos.
Encaixe eletrônico mecânico: refere-se a encaixes com um motor externo e detecção eletrônica. Quando o trinco de sensor é acionado, e a fechadura está fechada, o motor externo aciona a trava, terminando de trancar.
3 meses: esses são dados de teste internos; a duração real da bateria pode variar de acordo com a frequência de uso.
Outra faixa: o kit de instalação incluso é adequado para portas com a espessura mencionada. Para portas fora dessa faixa, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores offline designados.
10 segundos: dados provenientes de testes internos.
Encaixe: este modelo vem com um encaixe 311 que possui um módulo de detecção, e é compatível com o encaixe mecânico 301. Ao usar o encaixe 311, somente o modo automático é compatível.