Monitore sua casa online 24 horas por dia, 7 dias por semana

Quando os visitantes tocarem a campainha, você receberá uma notificação instantânea no aplicativo Home Access. Toque na mensagem para iniciar uma conversa de áudio bidirecional e visualizar remotamente a entrada da sua casa. Além disso, o visor de vídeo da entrada captura fotos ou grava vídeos automaticamente ao tocar a campainha. Se você não puder atender imediatamente, poderá facilmente revisar os detalhes dos visitantes no histórico.