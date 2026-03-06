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O seu rosto é a sua chave
Experimente a facilidade do desbloqueio por reconhecimento facial com a fechadura inteligente Philips DDL720-FVP-7HWS. Câmeras duplas simulam imagens de olhos humanos para capturar e reconhecer características faciais 3D e desbloquear a sua porta sem toque. O seu rosto é a chave.
Destravamento facial 3D
Detecção de movimento por radar
Visor LCD de 4 polegadas
Quando você se aproxima da fechadura inteligente Philips DD720-FVP-7HWS a uma distância de 1 metro*, o sensor de radar é ativado, acionando o módulo de reconhecimento facial. As câmeras frontais duplas capturam as suas caraterísticas faciais únicas em 3D, identificando de forma eficaz fotos, vídeos, maquiagem e muito mais, tornando o destravamento facial consistente e eliminando a necessidade da abertura manual de portas.
A DDL720-FVP-7HWS funciona com o aplicativo Home Access. Uma vez conectada à rede, você pode acessar registros de operação da fechadura, notificações de campainha e histórico de destravamento a qualquer hora e em qualquer lugar. Os alertas pop-up instantâneos sobre qualquer atividade incomum mantêm você informado e seguro.
Quando os visitantes tocarem a campainha, você receberá uma notificação instantânea no aplicativo Home Access. Toque na mensagem para iniciar uma conversa de áudio bidirecional e visualizar remotamente a entrada da sua casa. Além disso, o visor de vídeo da entrada captura fotos ou grava vídeos automaticamente ao tocar a campainha. Se você não puder atender imediatamente, poderá facilmente revisar os detalhes dos visitantes no histórico.
Críticas
Aplicativo Home Access: a DDL720-FVP-7HWS funciona com o aplicativo Home Access.
Armazenamento em nuvem: somente os inscritos no serviço de armazenamento em nuvem podem acessar o histórico de vídeos armazenados; não-inscritos podem visualizar capturas de alta definição apenas.
1 metro: o sensor de radar detecta atividade em até 1 metro de distância. A configuração dos alertas de permanência está desativada por padrão, mas pode ser ativada por meio do aplicativo Home Access. Você pode ajustar a sensibilidade da detecção de permanência no aplicativo: alta sensibilidade a 1 metro e baixa sensibilidade a 0,5 metro. Ajuste a duração de permanência para 10, 20, 30 ou 60 segundos.
Encaixe eletrônico mecânico: refere-se a encaixes com um motor externo e detecção eletrônica. Quando o trinco de sensor é acionado, e a fechadura está fechada, o motor externo aciona a trava, terminando de trancar.
10 segundos: dados provenientes de testes internos.
Modo armado: disponível apenas quando um encaixe com um interruptor de detecção é usado. Se for usado um encaixe sem um interruptor de detecção, a função de modo armado não estará disponível.
Recursos especiais: o modo armado requer o encaixe 311 padrão com módulo de detecção integrado para ativar alertas de anomalias no trinco e do modo armado ativado. Estas funções não estão disponíveis se um encaixe mecânico sem um interruptor de detecção for usado.
3 meses: esses são dados de teste internos; a duração real da bateria pode variar de acordo com a frequência de uso.
Outra faixa: o kit de instalação incluso é adequado para portas com a espessura mencionada. Para portas fora dessa faixa, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores offline designados.