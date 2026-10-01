Descontinuado
DDL702SLAGBW/97
Toque para destravar
A conexão Wi-Fi permite verificar os registros de acesso sem restrições de espaço. Facilite a sua vida com o sensor infravermelho de destravamento interior, travamento automático e mais.
Uso intuitivo de empurrar-puxar
Função de travamento automático
Destravamento do sensor infravermelho interno
Conexão Wi-Fi
Porta com profundidade de 70 mm
Um módulo Wi-Fi integrado permite que você se conecte ao Wi-Fi sem um gateway. Você pode verificar os registros de acesso do travamento inteligente e as informações de código PIN por meio do aplicativo Philips EasyKey em qualquer lugar. A distribuição remota de um código PIN único economiza mais tempo para seus visitantes. Você não precisa se preocupar em deixá-los esperando na porta por muito tempo, mesmo que você não esteja em casa.
Com um sensor de toque e um sensor infravermelho na alça, a porta pode ser aberta mais facilmente. Assim que a mão tocar no sensor de toque e o sensor infravermelho detectar a obstrução, a fechadura será aberta.
No modo de verificação dupla, você pode abrir a porta com dois métodos de verificação (biometria, código PIN e tag de chave), que fornecem proteção dupla para segurança doméstica.
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Críticas
10 meses: esses são dados de teste internos; a duração real pode variar de acordo com a frequência de uso.
Outra faixa: se a espessura da porta estiver fora das faixas acima indicadas, consulte os centros de atendimento ao cliente autorizados ou revendedores off-line designados.
O teclado digital mostrado nas fotos do produto pode ser diferente da apresentação real. Consulte a aparência do teclado digital durante o uso.