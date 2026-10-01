Fácil acesso à Internet

Um módulo Wi-Fi integrado permite que você se conecte ao Wi-Fi sem um gateway. Você pode verificar os registros de acesso do travamento inteligente e as informações de código PIN por meio do aplicativo Philips EasyKey em qualquer lugar. A distribuição remota de um código PIN único economiza mais tempo para seus visitantes. Você não precisa se preocupar em deixá-los esperando na porta por muito tempo, mesmo que você não esteja em casa.