Desbloqueio com as linhas da palma da mão

Descubra o desbloqueio fácil com uma digitalização simples das linhas da palma da mão. A fechadura Philips DDL702-MVP-17HWS usa o reconhecimento das linhas da palma da mão para desbloquear o acesso; tudo o que você precisa fazer é levantar a palma da mão. Sem toque e com detecção espacial, você e sua família podem desfrutar de um acesso mais conveniente à porta.