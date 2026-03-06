DDL702FACBW/97
Desbloqueio com as linhas da palma da mão
Descubra o desbloqueio fácil com uma digitalização simples das linhas da palma da mão. A fechadura Philips DDL702-MVP-17HWS usa o reconhecimento das linhas da palma da mão para desbloquear o acesso; tudo o que você precisa fazer é levantar a palma da mão. Sem toque e com detecção espacial, você e sua família podem desfrutar de um acesso mais conveniente à porta.
Reconhecimento das linhas da palma da mão
Intercomunicação remota por vídeo
Detecção de movimento por radar
Visor LCD de 4 polegadas
Porta com profundidade de 70 mm
Uma simples digitalização da palma da mão abre a porta instantaneamente quando você se aproxima. O reconhecimento das linhas da palma da mão utiliza luz infravermelha próxima para absorção de hemoglobina presente no fluxo sanguíneo, capturando imagens precisas que permitem um desbloqueio seguro por meio da comparação das linhas. O reconhecimento em tempo real é preciso, seguro e oferece vantagens sem toque, superando problemas de impressão digital superficial e dedos secos. Adequado para toda a família.
Uma vez conectado à rede e emparelhado com o aplicativo Home Access*, o DDL702-MVP-17HWS envia mensagens de campainha, registros de acesso e alertas de anomalias de travamento diretamente para o seu telefone por meio de notificações pop-up. Isso permite monitorar facilmente o status da sua porta de entrada a qualquer momento e de qualquer lugar, garantindo tranquilidade e segurança.
Quando um visitante toca a campainha, a fechadura envia uma notificação rápida para o aplicativo. Clique para aceitar a chamada, participe de uma conversa de áudio bidirecional e confira sua porta remotamente. A visualização da entrada com vídeo captura automaticamente fotos ou vídeos ao tocar a campainha. Mesmo que você perca a chamada, pode sempre revisar o histórico de visitantes a qualquer momento no histórico de mensagens.
Críticas
Aplicativo: a DDL702-MVP-17HWS funciona com o aplicativo Home Access.
Armazenamento em nuvem: somente os usuários inscritos no serviço de armazenamento em nuvem podem acessar o histórico de vídeos armazenados. Caso contrário, poderão visualizar apenas capturas de alta definição.
1 metro: o sensor de radar detecta até 1 metro. A configuração padrão para o alerta de permanência está desativada, mas pode ser ativada por meio do aplicativo Home Access. Ajuste a sensibilidade da detecção de permanência no programa: alta sensibilidade a 1 metro, baixa sensibilidade a 0,5 metro. A duração da permanência pode ser ajustada para 10, 20, 30 ou 60 segundos.
Encaixe eletrônico mecânico: refere-se a um encaixe com motor externo e detecção eletrônica. Quando acionado pelo ferrolho auxiliar e ao detectar que a fechadura está fechada, o motor externo aciona a trava, completando a ação de trancamento.
10 segundos: dados provenientes de testes internos.
Três meses: esses são dados de teste internos; a duração real pode variar de acordo com a frequência de uso.
Outra faixa: o kit de instalação incluso é adequado para portas com a espessura mencionada. Para portas fora dessa faixa, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores offline designados.
Navegação por voz real: padrão em inglês, mas pode ser facilmente alterada para outros idiomas nas configurações da fechadura.