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  • Mais do que o destravamento facial
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7000 seriesFechadura inteligente com reconhecimento facial

DDL702CAABW/97

Mais do que o destravamento facial

Para além do destravamento facial, agora a segurança da sua casa é visível remotamente. Experimente a abertura sem toque com reconhecimento facial 3D da DDL702-FVP-7HWS. Você também pode desfrutar de verificação remota em tempo real com um visor de porta. Eleve a segurança da sua casa ainda hoje.

Ver todos os benefícios

Com segurança visual em tempo real

Mais do que o destravamento facial

  • Destravamento facial 3D

  • Detecção de movimento por radar

  • Visor LCD de 4 polegadas

  • Com 60mm de profundidade

Conveniente e sem toque

Conveniente e sem toque

Ao se aproximar da fechadura Philips DDL702-FVP-7HWS a menos de 1 metro*, o sensor de radar é ativado e desperta o módulo de reconhecimento facial. As câmeras frontais duplas simulam a visão humana, capturando automaticamente características faciais tridimensionais. Isso possibilita a identificação precisa de imagens, vídeos, maquiagem, entre outros, facilitando a abertura por reconhecimento facial e eliminando a necessidade de abrir a porta manualmente.

Monitoramento remoto em sua ausência

Monitoramento remoto em sua ausência

Quando a DDL702-FVP-7HWS se conecta à rede e é vinculada ao aplicativo Home Access, seu telefone recebe notificações de campainha, registros de entrada e alertas de falha na fechadura por meio de mensagens pop-up. Assim, você monitora facilmente a entrada da sua casa de qualquer lugar, garantindo tranquilidade.

Segurança online confiável

Segurança online confiável

Quando um visitante toca a campainha, a fechadura notifica o aplicativo imediatamente. Ao aceitar a chamada de voz, você pode conversar em duas vias com o visitante e visualizar a entrada remotamente. Além disso, a visualização da entrada captura fotos ou grava vídeos automaticamente ao toque da campainha. Mesmo que não responda de pronto, você pode analisar as informações de visitantes no histórico de mensagens.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

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Avisos legais

  1. Aplicativo: a DDL702-FVP-7HWS funciona com o aplicativo Home Access.

  2. Armazenamento em nuvem: somente os usuários inscritos no serviço de armazenamento em nuvem podem acessar o histórico de vídeos armazenados. Caso contrário, poderão visualizar apenas capturas de alta definição.

  3. Um metro: a distância máxima de detecção do sensor de radar é de 1 metro. O alerta de permanência está desativado por padrão, mas pode ser ativado pelo aplicativo Home Access. Você também pode ajustar a sensibilidade da detecção de permanência no aplicativo com uma distância de detecção alta de 1 metro e uma distância baixa de 0,5 metro. A duração da permanência pode ser definida para 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos ou 60 segundos.

  4. Encaixe eletrônico mecânico: refere-se a um encaixe equipado com um motor externo e função de detecção eletrônica. Com o ferrolho auxiliar acionado e ao detectar que a porta está fechada, o motor externo trava o ferrolho principal.

  5. 10 segundos: dados provenientes de testes internos.

  6. Três meses: esses são dados de teste internos; a duração real pode variar de acordo com a frequência de uso.

  7. Outra faixa: o kit de instalação incluso é adequado para portas com a espessura mencionada. Para portas fora dessa faixa, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores offline designados.

  8. O teclado digital mostrado nas fotos do produto pode ser diferente da apresentação real. Consulte a aparência do teclado digital durante o uso.