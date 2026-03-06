Um metro: a distância máxima de detecção do sensor de radar é de 1 metro. O alerta de permanência está desativado por padrão, mas pode ser ativado pelo aplicativo Home Access. Você também pode ajustar a sensibilidade da detecção de permanência no aplicativo com uma distância de detecção alta de 1 metro e uma distância baixa de 0,5 metro. A duração da permanência pode ser definida para 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos ou 60 segundos.