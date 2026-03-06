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Controle inteligente remoto
Mergulhe no mundo do controle inteligente remoto em tempo real com o Philips DDL610-5HBS! Conecte-o a um gateway, sincronize-o com seu telefone e pronto! Tudo certo para desbloquear remotamente e monitorar seus registros de acesso e alertas a partir de qualquer lugar.
Trabalhe com gateway*
Destravamento por acesso remoto
Silenciar com o botão "0"
Prevenção de intrusão pelo olho mágico
Certificação IP65
Depois de vincular ao gateway, o DDL610-5HBS permite monitorar sem esforço o status da trava da porta, acessar registros de destravamento, registros de campainha e visualizar registros de alerta por meio do aplicativo móvel, sem limitações de distância.
Conecte-se ao gateway e toque no botão de destravamento do aplicativo para acessar ao DDL610-5HBS remotamente. Aproveite a praticidade de poder abrir a porta com um toque, esteja você em casa ou fora dela.
Após conectar o DDL610-5HBS ao gateway, utilize o aplicativo móvel para gerar e compartilhar remotamente códigos PIN temporários*. Escolha entre códigos únicos* válidos por 6 horas, códigos recorrentes* ou códigos com tempo limitado* disponíveis, adaptados para acomodar várias visitas com facilidade.
Críticas
Gateway: acessório incluído, o DDL610-5HBS se conecta à rede por meio do gateway para operação remota.
Códigos PIN temporários: códigos únicos, recorrentes e limitados por tempo são comumente chamados de códigos PIN temporários.
Códigos únicos: um máximo de 10 códigos únicos de tempo limitado podem ser gerados em 1 hora.
Códigos recorrentes: códigos que podem ser reutilizados em momentos específicos a cada semana.
Códigos com tempo limitado: códigos definidos para serem válidos dentro de um tempo específico.
0,5 s: obtido a partir dos dados do relatório de testes internos.
10 meses: esses são dados de teste internos; a duração real pode variar de acordo com a frequência de uso.
Outra faixa: se a espessura da porta estiver fora destas faixas, consulte os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores off-line designados.
O teclado digital mostrado nas fotos do produto pode ser diferente da apresentação real. Consulte a aparência do teclado digital durante o uso.