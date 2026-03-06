ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Controle inteligente remoto
  • Controle inteligente remoto
  • Controle inteligente remoto
  • Controle inteligente remoto
  • Controle inteligente remoto
  • Controle inteligente remoto
  • Controle inteligente remoto
  • Controle inteligente remoto
  • Controle inteligente remoto
  • Controle inteligente remoto

6000 seriesFechadura inteligente

DDL610LKAKB/00

Controle inteligente remoto

Mergulhe no mundo do controle inteligente remoto em tempo real com o Philips DDL610-5HBS! Conecte-o a um gateway, sincronize-o com seu telefone e pronto! Tudo certo para desbloquear remotamente e monitorar seus registros de acesso e alertas a partir de qualquer lugar.

Ver todos os benefícios

Interação versátil, segurança online

Controle inteligente remoto

  • Trabalhe com gateway*

  • Destravamento por acesso remoto

  • Silenciar com o botão "0"

  • Prevenção de intrusão pelo olho mágico

  • Certificação IP65

Mantenha-se atualizado sobre a sua porta a qualquer momento

Mantenha-se atualizado sobre a sua porta a qualquer momento

Depois de vincular ao gateway, o DDL610-5HBS permite monitorar sem esforço o status da trava da porta, acessar registros de destravamento, registros de campainha e visualizar registros de alerta por meio do aplicativo móvel, sem limitações de distância.

Acesso instantâneo à porta com um toque

Acesso instantâneo à porta com um toque

Conecte-se ao gateway e toque no botão de destravamento do aplicativo para acessar ao DDL610-5HBS remotamente. Aproveite a praticidade de poder abrir a porta com um toque, esteja você em casa ou fora dela.

Entrada tranquila para as visitas

Entrada tranquila para as visitas

Após conectar o DDL610-5HBS ao gateway, utilize o aplicativo móvel para gerar e compartilhar remotamente códigos PIN temporários*. Escolha entre códigos únicos* válidos por 6 horas, códigos recorrentes* ou códigos com tempo limitado* disponíveis, adaptados para acomodar várias visitas com facilidade.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Gateway: acessório incluído, o DDL610-5HBS se conecta à rede por meio do gateway para operação remota.

  2. Códigos PIN temporários: códigos únicos, recorrentes e limitados por tempo são comumente chamados de códigos PIN temporários.

  3. Códigos únicos: um máximo de 10 códigos únicos de tempo limitado podem ser gerados em 1 hora.

  4. Códigos recorrentes: códigos que podem ser reutilizados em momentos específicos a cada semana.

  5. Códigos com tempo limitado: códigos definidos para serem válidos dentro de um tempo específico.

  6. 0,5 s: obtido a partir dos dados do relatório de testes internos.

  7. 10 meses: esses são dados de teste internos; a duração real pode variar de acordo com a frequência de uso.

  8. Outra faixa: se a espessura da porta estiver fora destas faixas, consulte os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores off-line designados.

  9. O teclado digital mostrado nas fotos do produto pode ser diferente da apresentação real. Consulte a aparência do teclado digital durante o uso.