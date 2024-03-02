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9000 seriesFechadura de empurrar-puxar

DDL193LAGBG/97

5

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

Vida inteligente

Aproveite a extrema conveniência trazida pela verificação de impressão digital intuitiva, interruptor automático completo e sensor infravermelho. O link com o gateway de IoT e o visualizador de porta inteligente garantem a segurança dos seus dedos.

Ver todos os benefícios

Segurança sob controle na era da IoT

Vida inteligente

  • Uso intuitivo de empurrar-puxar

  • Função de travamento automático

  • Destravamento do sensor infravermelho interno

  • Link com gateway de IoT

Desfrute da tranquilidade depois de fechar a porta

Desfrute da tranquilidade depois de fechar a porta

A fechadura inteligente de empurrar e puxar Philips 9300 emprega um encaixe totalmente automático. Sem a necessidade de qualquer ação extra, a trava aparecerá espontaneamente após fechar a porta. Se a porta não estiver trancada, o encaixe emitirá um alerta para lembrar você do status da fechadura.

Maior confiabilidade de travamento e melhor segurança doméstica

Maior confiabilidade de travamento e melhor segurança doméstica

O cilindro de travamento é o componente principal que controla a abertura da trava. O cilindro de travamento de classe C emprega várias tecnologias antifurto com um design exclusivo de tambor de pino e estrutura de palheta, que podem proporcionar alta resistência contra arrombamento técnico de fechaduras.

Preocupe-se mais com a segurança de crianças e animais de estimação

Preocupe-se mais com a segurança de crianças e animais de estimação

[Abrir]: clique duas vezes no botão em um segundo para destravar a porta, o que evita o destravamento acidental por crianças e animais de estimação de forma eficaz. [Fechar]: clique uma vez no botão para travar a porta. Pressionar o botão por mais tempo pode ativar a trava interna. Você pode usar a senha master ou a chave móvel para desativar o travamento interno. Pressione simultaneamente os botões [Abrir] e [Fechar] para ativar ou desativar a função de destravamento indutivo.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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recomendam este produto

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02/03/2024

Brasil

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Comprador verificado

Otimo material

Melhor e mais robusta fechadura eletronica ! Recomendadissimo

Prós

Todas

Contras

Preço

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 9000 series DDL193LAGBG Fechadura de empurrar-puxar

Date of Use 2023-02-02

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Avisos legais

  1. O visualizador de porta inteligente Philips não está incluído e precisa ser adquirido separadamente.

  2. Outra faixa: se a espessura da porta estiver fora das faixas acima indicadas, consulte os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores off-line designados.

  3. 10 meses: esses são dados de teste internos; a duração real pode variar de acordo com a frequência de uso.