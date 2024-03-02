DDL193LAGBG/97
Vida inteligente
Aproveite a extrema conveniência trazida pela verificação de impressão digital intuitiva, interruptor automático completo e sensor infravermelho. O link com o gateway de IoT e o visualizador de porta inteligente garantem a segurança dos seus dedos.
Uso intuitivo de empurrar-puxar
Função de travamento automático
Destravamento do sensor infravermelho interno
Link com gateway de IoT
A fechadura inteligente de empurrar e puxar Philips 9300 emprega um encaixe totalmente automático. Sem a necessidade de qualquer ação extra, a trava aparecerá espontaneamente após fechar a porta. Se a porta não estiver trancada, o encaixe emitirá um alerta para lembrar você do status da fechadura.
O cilindro de travamento é o componente principal que controla a abertura da trava. O cilindro de travamento de classe C emprega várias tecnologias antifurto com um design exclusivo de tambor de pino e estrutura de palheta, que podem proporcionar alta resistência contra arrombamento técnico de fechaduras.
[Abrir]: clique duas vezes no botão em um segundo para destravar a porta, o que evita o destravamento acidental por crianças e animais de estimação de forma eficaz. [Fechar]: clique uma vez no botão para travar a porta. Pressionar o botão por mais tempo pode ativar a trava interna. Você pode usar a senha master ou a chave móvel para desativar o travamento interno. Pressione simultaneamente os botões [Abrir] e [Fechar] para ativar ou desativar a função de destravamento indutivo.
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
Gleykn
02/03/2024
Brasil
Comprador verificado
Otimo material
Melhor e mais robusta fechadura eletronica ! Recomendadissimo
Prós
Todas
Contras
Preço
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 9000 series DDL193LAGBG Fechadura de empurrar-puxar
Date of Use 2023-02-02
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Date of Use 2023-02-02
O visualizador de porta inteligente Philips não está incluído e precisa ser adquirido separadamente.
Outra faixa: se a espessura da porta estiver fora das faixas acima indicadas, consulte os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores off-line designados.
10 meses: esses são dados de teste internos; a duração real pode variar de acordo com a frequência de uso.