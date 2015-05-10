Descontinuado
DCM3155DG/78
Som que combina com sua casa
Compatível com o conector Lightning do iPhone 5, este micro system Philips com tecnologia wOOx oferece os graves mais potentes. As caixas de som em ângulo proporcionam um som estéreo amplo e o design monobloco cabe em qualquer lugar.
com conector Lightning
para iPod/iPhone
CD, CD de MP3, USB e FM
40 W máx, irradiador de baixo
Ouça suas músicas favoritas enquanto recarrega seu iPod/iPhone com o novo conector Lightning! Basta encaixar o aparelho diretamente na caixa acústica para reproduzir sua seleção musical com incrível qualidade sonora. Ele também carrega rapidamente seu dispositivo durante a reprodução, assim você não precisa se preocupar com a bateria.
A tecnologia wOOx é um conceito revolucionário de alto-falantes que permite ouvir e sentir graves profundos, com uma qualidade superior a de qualquer outro sistema de áudio. Os drivers especiais para alto-falantes trabalham em harmonia com o wOOx Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver principal e o tweeter assegura as transições suaves de frequências baixas-médias para altas. Equipado com uma suspensão dupla e construção em forma de sanduíche, totalmente simétrica, oferece a base baixa e precisa sem qualquer distorção. O wOOx produz graves profundos e dinâmicos, usando o volume total da caixa do alto-falante para aumentar o impacto da música.
Com o modo USB Direct, basta conectar o dispositivo USB à porta do dispositivo Philips para reproduzir suas músicas digitais diretamente no dispositivo Philips.
3.3
de 5
3
Críticas
gilmelobr
10/05/2015
Brasil
Ótimo companheiro para o iPhone
Ele tem um design muito bom, som de qualidade e funciona muito bem com o iPhone. Também destaco o controle remoto que é simples e eficiente. Vale a pena.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM3155DG Micro System
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM3155DG Micro System
Alleomiranda
25/01/2015
Brasil
Ótima performance, compatível com iphone 6, carrega bem o Idevice.
Som com ótima fidelidade, distorce um pouco no volume maximo em algumas configurações de equalização. Compatível com Iphone 6 e iphone 6 plus, carrega rapidamente os idevices, também e compatível com Ipad air e Ipad Air 2.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM3155DG Micro System
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DCM3155DG Micro System
deiaDani
14/12/2014
Brasil
Nao Funciona
O Micro Music System DCM3155DG/78 não está funcionando com iPhone5.
Esta avaliação foi feita para DCM3155DG Micro System
Esta avaliação foi feita para DCM3155DG Micro System