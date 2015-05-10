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Descontinuado

Micro System

DCM3155DG/78

3.3

| (3) Críticas

Som que combina com sua casa

Compatível com o conector Lightning do iPhone 5, este micro system Philips com tecnologia wOOx oferece os graves mais potentes. As caixas de som em ângulo proporcionam um som estéreo amplo e o design monobloco cabe em qualquer lugar.

Ver todos os benefícios

Obcecados por som

Som que combina com sua casa

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • CD, CD de MP3, USB e FM

  • 40 W máx, irradiador de baixo

Carregue e reproduza músicas rapidamente com o conector Lightning

Carregue e reproduza músicas rapidamente com o conector Lightning

Ouça suas músicas favoritas enquanto recarrega seu iPod/iPhone com o novo conector Lightning! Basta encaixar o aparelho diretamente na caixa acústica para reproduzir sua seleção musical com incrível qualidade sonora. Ele também carrega rapidamente seu dispositivo durante a reprodução, assim você não precisa se preocupar com a bateria.

Tecnologia de alto-falantes wOOx™ para graves mais profundos e potentes

Tecnologia de alto-falantes wOOx™ para graves mais profundos e potentes

A tecnologia wOOx é um conceito revolucionário de alto-falantes que permite ouvir e sentir graves profundos, com uma qualidade superior a de qualquer outro sistema de áudio. Os drivers especiais para alto-falantes trabalham em harmonia com o wOOx Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver principal e o tweeter assegura as transições suaves de frequências baixas-médias para altas. Equipado com uma suspensão dupla e construção em forma de sanduíche, totalmente simétrica, oferece a base baixa e precisa sem qualquer distorção. O wOOx produz graves profundos e dinâmicos, usando o volume total da caixa do alto-falante para aumentar o impacto da música.

USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA

USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA

Com o modo USB Direct, basta conectar o dispositivo USB à porta do dispositivo Philips para reproduzir suas músicas digitais diretamente no dispositivo Philips.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

3

Críticas

3
2

10/05/2015

Brasil

Brasil

Ótimo companheiro para o iPhone

Ele tem um design muito bom, som de qualidade e funciona muito bem com o iPhone. Também destaco o controle remoto que é simples e eficiente. Vale a pena.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DCM3155DG Micro System

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25/01/2015

Brasil

Brasil

Ótima performance, compatível com iphone 6, carrega bem o Idevice.

Som com ótima fidelidade, distorce um pouco no volume maximo em algumas configurações de equalização. Compatível com Iphone 6 e iphone 6 plus, carrega rapidamente os idevices, também e compatível com Ipad air e Ipad Air 2.

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14/12/2014

Brasil

Brasil

Nao Funciona

O Micro Music System DCM3155DG/78 não está funcionando com iPhone5.

Esta avaliação foi feita para DCM3155DG Micro System

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