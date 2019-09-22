Descontinuado
DC315/12
Comece o dia do seu jeito
Comece o dia de forma agradável ouvindo as músicas do seu iPhone/iPod pelo rádio-relógio Philips com alarme duplo. Graças à capacidade de reproduzir diferentes fontes, este moderno sistema permite que você acorde ao som da sua música favorita armazenada em um dispositivo portátil ou ao som do rádio.
8 W
O sistema de caixas acústicas Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.
Desenvolvido para o estilo de vida atual, este rádio-relógio com alarme duplo permite o ajuste de diferentes horários para dias de semana e finais de semana e até mesmo dois horários diários de acordo com a hora de despertar do casal. O alarme pode ser ajustado para a mesma hora durante toda a semana, de segunda a domingo. Você também pode ajustá-lo para acordar cedo de segunda a sexta-feira e mais tarde aos sábados e domingos. Com esses práticos recursos, seja qual for o horário desejado, você não terá mais o incômodo de ter que ajustar toda noite horários diferentes para despertar.
Basta sintonizar a estação que deseja armazenar e pressionar e segurar o botão de pré-sintonização para memorizar a frequência. Após pré-sintonizar suas estações de rádio favoritas, você poderá acessá-las rapidamente sem precisar fazer a sintonia manual sempre que quiser ouvi-las.
3.5
de 5
2
Críticas
Marushio
22/09/2019
Brasil
bom produto
entrega exatamente o que promete , infelizmente não é um som muito potente. bonito desing e bem útil
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DC315 Rádio-relógio despertador para iPod/iPhone
Sim, eu recomendo este produto
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Antoniopaiva
15/10/2013
Brasil
Falta uma bateria reserva, em caso de queda de energia
Em caso de queda de energia, este rádio relógio será todas informações ao ligar. Falta uma bateria "no break" para segurar as informações como hora, data, alarme, etc..
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Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.