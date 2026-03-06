Cone leve em polipropileno para um som puro

No interior do alto-falante, há um diafragma sobre uma bobina de voz para produzir uma forma de onda de sinal quando um sinal de entrada é recebido. Ele transforma a onda de sinal em onda sonora. O polipropileno é um dos materiais plásticos mais leves já criados e é excelente para diafragmas de alto-falantes devido a fatores como peso, alta resistência, rigidez e tolerância a altas temperaturas. Os cones em polipropileno proporcionam músicas de alta qualidade, respondendo ao mínimo sinal sonoro para produzir um som claro e vibrante.