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Descontinuado

CSP515 Car coaxial speaker

CSP515/00

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Potência de 35 W RMS

Cone leve em polipropileno para um som puro

Cone leve em polipropileno para um som puro

No interior do alto-falante, há um diafragma sobre uma bobina de voz para produzir uma forma de onda de sinal quando um sinal de entrada é recebido. Ele transforma a onda de sinal em onda sonora. O polipropileno é um dos materiais plásticos mais leves já criados e é excelente para diafragmas de alto-falantes devido a fatores como peso, alta resistência, rigidez e tolerância a altas temperaturas. Os cones em polipropileno proporcionam músicas de alta qualidade, respondendo ao mínimo sinal sonoro para produzir um som claro e vibrante.

Borda em tecido delicado para o máximo em detalhes sonoros

Borda em tecido delicado para o máximo em detalhes sonoros

Um tecido altamente sensível conecta o diafragma do woofer à moldura do alto-falante para formar um sistema de suspensão na borda. Quando um sinal sonoro chega ao cone no interior do woofer, a borda em tecido reposiciona o cone preparando-o para receber outro sinal sonoro. Com isso, o woofer pode capturar todos os sinais com o mínimo de distorção, proporcionando um som claro e suave, independentemente do nível de volume (alto ou baixo) da música reproduzida.

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