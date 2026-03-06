Descontinuado
CR2016P5B/59
Tecnologia de alta qualidade para dispositivos pequenos
Fornece um desempenho de longa duração em dispositivos eletrônicos pequenos do dia a dia
5 unidades
Lítio
Essas baterias Philips são seguramente livres de metais pesados prejudiciais à saúde, como cádmio, mercúrio e chumbo.
As tecnologias de lítio, prata e alcalina oferecem uma potência máxima confiável e valor de vida útil para dispositivos pequenos.
Uma tecnologia excelente está sendo usada na fabricação para garantir um desempenho confiável e de longo prazo.
Críticas
Para contribuir com o meio ambiente e a saúde humana, conte com nosso parceiro de logística reversa, Green Eletron, para descartar as baterias de maneira responsável. Consulte o site https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obter informações sobre pontos de coleta.