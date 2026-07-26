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O novo processador de alimentos Viva tem uma configuração 4 em 1 com uma tigela de 2,1 L, um liquidificador de 1,75 L, um moedor e um espremedor de frutas. Seus acessórios permitem que você utilize mais de 30 funções. Com a tecnologia PowerChop, você obtém cortes excelentes.
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